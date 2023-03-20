Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu

Samsun'da bir kişi yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Servet Uçak'tan (43) haber alamayan yakınları evinin kapısını çalmalarına rağmen açan olmayınca kendi imkanları ile kapıyı açıp içeri girdi. Uçak, evin odasında yerde yatar halde hareketsiz olarak bulundu. Olay 112'ye haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri Servet Uçak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Uçak'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.