Samsun'da bir kişi evinin önünde ölü bulundu

Samsun'da bir kişi evinin önünde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinin Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahri Atik (58) evinin önündeki merdivenlerin olduğu yerde yatar halde bulundu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yapılan kontrolde Bahri Atik'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Atik'in ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Atik'in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.