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Samsun'da bir kişi içtiği ilaçtan zehirlenerek hayatını kaybetti

Samsun’da içtiği ilaçtan zehirlenen bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da içtiği ilaçtan zehirlenen bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 4 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Bülent S. içtiği ilaçtan zehirlendi. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Bülent S. tedavi altına alındı. Bülent S. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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