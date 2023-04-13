Samsun'da bir kişi inşaatta asılı halde bulundu

Samsun'da bir kişi inşaatta yakınları tarafından iple asılı halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'ndeki bir inşaatın 13. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Ayvaz'dan (57) haber alamayan yakınları aramaya çıktı. Ayvaz, yakınları tarafından inşaatın 13. katında iple asılı halde bulundu. Şahsı asılı olduğu yerden indiren yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayvaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşar Ayvaz'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.