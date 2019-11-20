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Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da ’uyuşturucu ticareti yaptığı’ gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 2 kişiden biri tutuklandı.

Samsun'da 'uyuşturucu ticareti yaptığı' gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 2 kişiden biri tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 kullanıcı şahsa 13 kapsül sentetik ecza sattığı tespit edilen Y.K. ve F.Ç. adlı kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 103 adet sentetik ecza elde edildi.


Polisteki sorguları tamamlanan Y.K. ve F.Ç., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.Ç. adlı kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.K. ise tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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