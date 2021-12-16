Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da 'uyuşturucu ticareti yaptığı' iddia edilen bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde 'uyuşturucu madde satışı yaptığı' bilgisi üzerine C.B.'yi takibe aldı. C.B.'nin ikametine operasyon düzenleyen narkotik polisi yaptığı aramada 36,48 gram metamfetamin maddesi, 7,04 gram sentetik kannabinoid maddesi, 4 kapsül sentetik ecza hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi.

Olayla ilgili C.B. gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.