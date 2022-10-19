Samsun'da bir kişinin bıçakla ağır yaralanmasına 5 gözaltı

Samsun'da bir kişinin sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanmasıyla ilgili 5 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan S.C.K.(32) 5 yerinden yaralandı. Yaralı, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kimliği belirsiz bıçaklı saldırganlar kaçtı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri bıçaklama olayıyla ilgili E.K., R.G., C.E., G.Ö. ile 17 yaşındaki M.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yaşı küçük olan M.S. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.