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Samsun'da bir kişinin silahla ağır yaralanmasına 5 gözaltı

Samsun’da bir kişinin silahlı vurularak ağır yaralanmasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişinin silahlı vurularak ağır yaralanmasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.


Olay, Tekkeköy ilçesi Çinik Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabancayla göğsünden vurulan Murat G. (40) ağır yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan Murat G. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili E.Y. (38), Ş.Ş. (29), N.D. (33) ve A.Ö. (32) ile söz konusu şahısları olay yerinden araçla götürdüğü iddia edilen O.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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