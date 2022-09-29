Samsun'da bir kişiyi silah kabzası ile kafasından ağır yaralayan zanlı yakalandı

Samsun'da bir kişiyi silah kabzası ile kafasına vurarak ağır yaraladığı iddia edilen şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K., kafasına tabanca kabzası ile vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alınırken, saldırgan kaçtı. Saldırıyı düzenlediği iddia edilen E.K. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.