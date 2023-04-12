Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan şahıs yakalandı

Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırıya uğrayan M.M.T.(22) sağ ayağından yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen V.K.(20) ise olay yerinden kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen V.K.'yi bu sabah yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.