Samsun'da bir kişiyi tüfekle yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun'da bir kişiyi tüfekle yaraladığı iddia edilen genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfekle açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan B.G. yaralanarak hastanelik oldu. Silahlı saldırgan kaçtı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan zanlı A.B.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.