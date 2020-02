Samsun'da bir milyon kitapla binlerce kütüphane kurulacak

"Samsun Okuma Vakti" projesinde bir milyon kitapla binlerce kütüphane kurulması amaçlanıyor.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Samsun Maarif Hareketi kapsamında yapılan Samsun Okuma Vakti projesinin üçüncü yılı nedeniyle Samsun Okuma Vakti Kütüphaneleri tanıtım töreni düzenlendi. Törende her yere kitap her yerde kitap sloganıyla binlerce kütüphane kurulacağı açıklandı.

Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür ve Sanat Merkezinde yapılan törende son 3 yılda ulaşılan hedeflere yönelik açıklamalar yapıldı. Buna göre Samsun Okuma Vakti projesinde kitap okuma oranlarında yüzde 90 artış sağlandı. İl genelindeki 14 kütüphaneden 427 bin 543 okuyucu yararlandı. Kütüphanelerden ödünç alınan kitap sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,3'lük artışla 177 bin 953 oldu. Kütüphanelere kayıtlı üye sayısı ise yüzde 30,6 artarak 74 bin 685 oldu. Proje kapsamında okullarda kitap okuma köşeleri oluşturuldu.

Törende projenin gelecek vizyonu da tanıtıldı. Samsun Okuma Vakti projesinin artık bir saate sıkışıp kalmayarak mekana kavuşmasının vaktinin geldiği vurgulandı. Bugünden itibaren her yere kitap her yerde kitap ve okuduysan bizimle paylaş sloganıyla gelecek kitap bağışlarıyla bir milyon kitap toplanması, 1 merkez kütüphane, 100 gezici kütüphane ve bin mini kütüphane kurulmasının hedeflendiği açıklandı. Vatandaşların bulunduğu her alanda kitapla buluşmasını sağlayacak proje alışveriş merkezlerinden, tramvaylara ve yol üstündeki okuma vakti noktalarına kadar birçok alanı kapsayacağı duyuruldu. Proje kapsamında vatandaşlardan toplanacak kitaplar bu alanlarda kullanılacak. Projenin internet sitesi üzerinden de ulaşılan kitap bağışı sayısı görülebilecek.

Projenin tanıtım töreninde konuşan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Samsun Okuma Vakti hareketiyle bütün toplumda bir okuma bilinci oluşmasını arzu ettik. Günümüz teknolojilerinin tabletin, televizyonun, bilgisayarın esaretinde kurtularak belli bir saatte bile olsa aile bireyleri ile bir araya gelerek anne babanın çocukların birlikte nitelikli bir vakit geçireceği okuma vakti olsun dedik. Vatandaşlarımızda çok ilgiyle karşıladı ve destek verdi. Bu sefer sadece kitap okumayı değil kitabı da görünür kılmak istiyoruz. Onun için okuduysan paylaş sloganıyla her yere kitap ve her yerde kitap etkinliğini başlatıyoruz” şeklinde konuştu.

Samsun Valisi Osman Kaymak, “Eğitim işi sadece Milli Eğitimin işi değil. Evde baba televizyonu açmış orada maç seyrediyor. Anne filmini açmış oğlum sen ders çalış kitap oku dediğinde etkili olmuyor. Onun için Samsun Okuma Vakti gerçekten bu yönüyle çok güzel bir format. Diyoruz ki akşam saat 20.00 oldu lütfen herkes televizyonu kapatsın, bilgisayarı kapatsın cep telefonlarını da bir tarafa bırakalım okuyabildiğimiz kadar birlikte kitap okuyalım. Çocuk babasının kitap okuduğunu görünce abisinin ablasının kitap okuduğunu görünce çok önemli iş mutlaka okumalıyım diyor. Çocuğa anlatmanın çok ötesinde bu çocukların bilinç altında beyinlerinde yer ediniyor” diye konuştu.

Düzenlenen törene Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İbrahim Güven, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, şube müdürleri ve eğitimciler katıldı. Tören projenin üçüncü yılına özel pasta kesimi ile son buldu.