Samsun'da bir şahıs babasının evinde ölü bulundu

Samsun'da bir kişi, babasının evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Kavak ilçesi Duman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki İlhan Yıldız babasına ait evde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olay jandarma ekiplerine haber verildi. Özel güvenlik görevlisi olduğu ileri sürülen Yıldız'ın kendini vurarak intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Şahsın ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.