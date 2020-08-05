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Samsun'da bir şahıs eroinle yakalandı

Samsun’da bir kişi 2 paket eroinle yakalandı.

Samsun'da bir kişi 2 paket eroinle yakalandı.


Samsun-Ankara karayolu Çivril Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonu yanında park halindeki araçta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda bir otomobilde yaptıkları aramada 7,80 gram ve 8,03 gram olmak üzere 2 paket halinde toplam 15,83 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili C.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, polisteki sorgusunun ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" yapmak suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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