İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da bonzai ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Samsun’da narkotik polisi tarafından 109,45 gram bonzai ile yakalanan bir kişi "Uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından 109,45 gram bonzai ile yakalanan bir kişi "Uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen F.K.'ye ait adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 109,45 gram bonzai ele geçirildi. F.K., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.