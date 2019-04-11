Samsun'da borç intiharı

Samsun'da borcundan dolayı bunalıma giren bir kişi kendini asarak intihar etti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edilen bilgiye göre, bekar olduğu için anne ve babasıyla yaşayan ve iddia bayisinde çalıştığı öğrenilen Seçkin Memişoğlu (42) borcundan dolayı girdiği bunalım sonucu antredeki doğalgaz borusuna kemerle kendini asarak intihar etti. Seçkin Memişoğlu'nun anne ve babasının İstanbul'a gittiği için yaklaşık bir aydır yalnız yaşadığı öğrenildi. İşe gitmeyince evine giden arkadaşları telefonunu arayıp içeriden telefonun zil sesi gelmesine rağmen kapıyı açan olmayınca olay polise ve itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekipleri balkondan eve girince Seçkin Memişoğlu'nun asılı cesedini buldu. Memişoğlu'nun bıraktığı mektupta borcundan dolayı intihar ettiğini yazdığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.