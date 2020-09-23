Samsun'da buğday hırsızlarına operasyon: 3 gözaltı

Samsun'da limandan çıkan kamyonların üzerinden buğday çalınması olayıyla ilgili polisini sabah düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde Yeşilyurt Limanı'ndan çıkan kamyonların üzerinden buğday çalınması olayıyla ilgili bu sabah saat 06.00 sıralarında ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan yaşları 18'den küçük olan 2 kişi Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 kadın da Hırsızlık Bürosuna teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.