Samsun'da buzdolabından yangın çıktı

Samsun'da sahibinin evde olmadığı bir sırada buzdolabından yangın çıktı.

Yangın, Samsun'un Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar Ç.'ye ait bir apartmanın 4. katındaki dairede yangın çıktı. Komşular yangını fark edince itfaiyeye ve polise haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı ve ev sahibinin ise İstanbul'a gittiği öğrenildi. Yapılan araştırmada yangının buzdolabından çıktığı tespit edildi.