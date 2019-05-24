Samsun'da Cahit Berkay rüzgarı

Konserde ünlü besteci Cahit Berkay solist sanatçı olarak yer aldı.

Yeşilçam Film müzikleri denince akla gelen ilk kişilerden olan ünlü besteci, söz yazarı ve şarkıcı Cahit Berkay “Yeşilçam Film Müzikleri Konseri” ile Samsun Devlet Opera ve Balesi Aydın Gün Sahnesinde nostalji rüzgarı estirdi. İki bölümden oluşan konserde Melih Kibar, Cahit Berkay, Yalçın Tura, Saturi Ethem Efendi, Kemani Sebuh Simonyan ve Moğollar grubunun eserleri sanatçılar tarafından yorumlandı. Dakikalarca ayakta alkışlanan sanatçı, seyircilerin ısrarı üzerine 2 defa bis için tekrar sahneye çıktı.

Biletleri satışa çıktıktan kısa bir süre içerisinde tükenen “Yeşilçam Film Müzikleri Konseri”ine bilet bulamayan seyirciler, konseri merdivenlerde ayakta izledi.