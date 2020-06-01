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Samsun'da camilerden 'rehavete kapılmayın' anonsu

SAMSUN (İHA) – Samsun’da fiziksel mesafeli normalleşmenin başlaması nedeniyle camilerden vatandaşlara ’tedbirleri elden bırakmama ve rehavete kapılmamaları’ yönünde uyarı yapıldı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da fiziksel mesafeli normalleşmenin başlaması nedeniyle camilerden vatandaşlara 'tedbirleri elden bırakmama ve rehavete kapılmamaları' yönünde uyarı yapıldı.


Birkaç defa tekrar edilen anonsta, “Korona virüsü ile mücadelede yeni bir döneme giriyoruz. Bu dönemde lütfen rehavete kapılmayalım. Tedbiri elden bırakmayalım. Maske takmaya, fiziksel mesafeye ve el temizliğine dikkat edelim. Tüm kurallara hassasiyetle uyarak bu dönemi de inşallah hep birlikte atlatacağız. Sabrınız ve dikkatiniz için teşekkür ederiz” denildi.

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