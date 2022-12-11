Samsun'da can dostlarına yeni yaşam alanı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye örnek olan Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi bünyesinde doğum yapan anneler ve yavruları ile yasaklı ırklar için ayrı bir yaşam alanı oluşturdu.

Samsun'da sokakta yaşayan can dostlarının korunması ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi için oluşturulan Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi, ayrı beslenme ve farklı tedavi ihtiyaçları bulunan anneler, yavrular ve yasaklı ırklar için merkez içerisinde yeni bir yaşam alanı oluşturdu. İnşaat çalışmaları tamamlanan ve yaklaşık bir ay içinde hizmete başlayacak olan tesis, yeni eklenen özellikleri ile de sahipsiz misafirlerine konforlu yaşam sunacak.

Birbirinden bağımsız 88 gözden oluşan ünitede can dostların iklim şartlarından etkilenmemeleri için tüm şartların hazırlandığını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Savaş Kasap, “Son yıllarda yasaklı ırklar ile ilgili çıkan kanunlar çerçevesinde kayıt altına alınmayan hayvanları bakım merkezimizde misafir ediyorduk. Artık bu dostlarımız bundan sonra hayatlarını bizimle geçireceği için biz de Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak onlar için yeni konforlu bir yaşam alanı oluşturduk. İnşaat çalışmaları bitti, yaklaşık bir ay sonra hayvanlarımızın buraya naklini yapacağız” diye konuştu.

Oluşturulan 88 göz odalarda hem açık hem de kapalı alan mevcut olduğuna değinen Kasap, “Kapalı alanların tamamı alttan ısıtmalı bir sistem ile donatıldı. Burası hem anneli yavrularımız hem de yasaklı ırklar için sağlıklı, temiz, hijyenik ve değişen iklim koşullarından zarar görmemeleri için 5 yıldızlı bir konfor alanı oldu” diye konuştu.

Türkiye'nin en modern hayvan bakım merkezine sahip olduklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, “Böylesine donanımlı bir ortamda sahipsiz, yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç can dostlarımızı hem tedavi ediyoruz hem de koruma altına alıyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarla sokak hayvanlarımızın hem yaşam haklarını koruyor hem de hayat standartlarını yükseltiyoruz. Sokaklarda sahipsiz hayvanlar kalmasın ve hayvanlar ömürlerinin sonuna kadar doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürsünler istiyoruz" dedi.