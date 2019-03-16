Samsun'da 'Çanakkale' konulu fotoğraf sergisi

Samsun Alperen Ocakları tarafından hazırlanan “18 Mart Çanakkale Şehitleri” konulu fotoğraf sergisinin açılışı, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Tanıtım Merkezinde geçekleştirilen fotoğraf sergisinin açılış kurdelesinin kesiminin ardından Başkan Şahin sergiyi gezdi. Sergi açılışında konuşan Alperen Ocakları İl Başkanı Ömer Akkoyun, fotoğraf sergisini Çanakkale Zaferi'nin genç nesillere aktarımını sağlamak, muhtaç oldukları kuvvetin damarlarındaki asil kanda olduğunu hatırlatmak ve tarihten ilham alarak gelecek kuşaklara örnek olması için açtıklarını belirtti. Akkoyun, “Aynı zamanda her karışında şehit kanı olan memleket topraklarında Anadolu coğrafyamız üzerinde hayal kuranlara bir mesaj göndermek, memleketimiz üzerinde değişim hayal edenlerin hayallerini nasıl zindan edeceğimizi hatırlatmak için açtık” dedi.

“18 Mart Çanakkale Şehitleri” konulu fotoğraf sergisi 21 Mart'a kadar vatandaşlara açık olacak.