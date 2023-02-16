Samsun'da cephanelik gibi silah ve çeşit çeşit uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da bir iş yeri ile eve operasyon düzenleyen polis, çeşit çeşit uyuşturucu ve cephanelik gibi silah ele geçirdi.

Edinilen bilgiyi göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda doğrultusunda İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir iş yerine ve Atakum ilçesinde bir ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 10 adet çeşitli çaplarda tabanca, 3 adet 12 kalibre tüfek, 121 adet tabanca fişeği, 36 adet tüfek kartuşu, 1 adet namluya yiv set çekme aparatı, 4,14 gram esrar maddesi, 2,85 gram metamfetamin maddesi, 2,41 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, 0,55 gram kokain maddesi, 0,55 gram skunk maddesi, 0,13 gram eroin maddesi, 19 adet ecstasy hap, 40 kapsül sentetik ecza ve 1 adet esrarlı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.G. uyuşturucu suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından "silah ticareti yapmak" suçundan KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.