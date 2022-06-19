Samsun'da çiftçiler yeniden şeftali üretimine başladı

Samsun'da yıllar önce şeftali üreten ve daha sonra fındığa yönelen çiftçiler, verilen desteklerle yeniden şeftali üretimine başladı.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın (DOKAP) ‘Samsun İlinin Sürdürülebilir Tarım Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması Projesi' yürütücüsü Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB) Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kırsal kalkınma desteklerini sürdürüyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne(ÇKS) üye olup üretime katılmak isteyenlere ücretsiz fide, tohum, sera naylonu ve gübre veren daire başkanlığı, tarımsal üretime büyük katkı sağlıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli çalışan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, şeftali üretiminin artırılmasına yönelik 2020 yılında Canik, Atakum, İlkadım, 19 Mayıs ve Vezirköprü ilçelerindeki 9 mahallede 17 çiftçiye 2 bin 900 adet aşılı fidan dağıttı. Bölgeye adaptasyonu en iyi olan çeşitler seçilirken, 55 dekar alana dikilen fidanlar ise büyümeye başladı. Üretim sırasında ise daire başkanlığında görevli ziraat mühendislerinden oluşan ekipler, belirli aralıklarla çiftçileri ziyaret ederek danışmanlık hizmeti sunuyor.

Fındıktan şeftali üreticiliğine geri dönüş

Geçmişte Canik ilçesine bağlı Başkonak Mahallesi'nde şeftali üretimini bırakarak 15 yıl fındık yetiştiren üretici Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesinin fidan desteği ile yeniden şeftali üretimine döndü. 5 dönüm arazide şeftali yetiştirmeye başlayan Yalçın, alacağı verime göre sonraki yıllarda üretimini arttırabileceğini söyledi.

Üretimde Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni yanlarında görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden üretici Yalçın, “1980 yılından 2005'e kadar mahallemde şeftali yetiştiriyordum. Daha sonra ekonomik sebeplerden dolayı fındığa döndüm. Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl ki aşılı fidan desteği sayesinde tekrar şeftali yetiştirmeye başladım. Şeftali üretim bahçesi haline getirdiğim arazimde 270 ağacım var. İnşallah seneye verim alacağız. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Başkonak Muhtarı Davut Şişman ise mahallesinde tarımsal üretimin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Muhtar Şişman, “Başkonak, şehrimizde şeftalinin üretim merkezlerinden birisiydi. Bakımı zor olduğu için zamanla fındığa dönüldü. Ancak Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işi ehline vermeyi isteyerek, geçmiş yıllardaki tecrübeler ışığında mahallemizde proje başlattı. Üreticilerimize şeftali fidanı dağıtıp dikimini sağladı. Mahallemiz adına güzel bir gelişme. Tarımın gelişmesine katkı sağlıyor. İnşallah bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Desteklerin artırılmasını bekliyoruz. Pazara yakın olması nedeniyle de satışta sıkıntı yaşamayacağız” ifadelerini kullandı.