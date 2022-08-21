Samsun'da çiftçilere ihracat eğitimi

Üretim pazarlama faaliyetlerini kurumsal ve profesyonel düzeye çıkarmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ihracat eğitimlerine tıbbi aromatik bitki yetiştiricileriyle başlıyor. Ürün çeşidini çoğaltarak ihraç etmek isteyen üretici ve işletme sayısını artırmayı amaçlayan daire başkanlığı, hazırladığı Tıbbi Aromatik Bitkilerin İhracatının Geliştirilmesi Eğitimi Projesi'ni Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)'ya sunduğu ve projenin kabul edilerek onaylandığı bildirildi.

Katma değer yaklaşımı çerçevesinde 20 üreticiye, 3 günlük eğitim semineri düzenliyor. Eğitimlerde ise tıbbi aromatik bitkilerin çeşitlendirilmesi, değer ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesi, ticareti ve ekonomiye kazandırılması ile ihracata yönelik üretim teknik ve teknolojileri konuları ele alınacak.

Tıbbi Aromatik Bitkilerin İhracatının Geliştirilmesi Eğitimi Projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çiftçi seminerlerinin yakında başlayacağını ve projenin kent ekonomisine, sektöre ve üreticilere önemli faydalar sağlayacağını söyledi. Başkan Demir, “Bugüne kadar yürüttüğümüz projelerle ilimizde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, kurutulması ve yaygınlaşmasında önemli aşama kaydettik. Bundan sonraki süreç, ilimiz ürünlerinin katma değeri yüksek bir şekilde uluslararası pazarlarda hak ettiği yeri almasıdır. Bunun gerçekleşebilmesi için ihracata yönelik olarak neler yapılabileceği konusunda çiftçilerimiz, uzmanlar tarafından bilgilendirilecek. Projede görev almayı çok önemsiyoruz. İnşallah ihracatçı işletme sayısı, ürün miktarı ve kilogram başına düşen değeri artacak. Ayrıca projede iş birliği yapan kuruluşlar arasında ortaya çıkacak sinerji, benzer çalışmalarda da ilgi ve katılımı tetikleyecek. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, şimdi de ürünlerin uluslararası piyasalarda pazarlanabilmesi için çiftçilere ihracat eğitimi vermeye hazırlanıyor.