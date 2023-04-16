Samsun'da çiftçilere silajlık mısır desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi finansmanı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen ‘Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilerek Yaygınlaştırılması Projesi' çerçevesinde Çarşamba ilçesinde silajlık mısır tohumu dağıtıldı.

Düzenlenen programda konuşma yapan belediyenin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz, proje ile Samsun'da yem bitkisi yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılarak hayvansal üretimde verim ve kalite artışının sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Korkmaz, “Bu törende bin 200 paket silajlık mısırın ilimizde 13 ilçede bulunan hayvan yetiştiriciliği yapan ve yem bitkisi yetiştiren üreticilerimize dağıtımını gerçekleştirdik. Projemiz yaklaşık 1,4 milyonluk bir proje olup, tamamı Büyükşehir Belediyemiz finansmanı, yüzde 25 çiftçi katkı payı ile yürütülmektedir. Amacımız tamamen çiftçimize katkı sağlayarak yem bitkisi üretimini artırarak bu alana katkı sağlamaktır. Samsun'da hayvancılığın geliştirilmesi ve yem bitkisi yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ilkesine dikkat ederek bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. İlkbahar döneminde yaptığımız bu çalışmanın bir benzerini de farklı ürünlerde sonbahar döneminde yapacağız” dedi.

"İlimiz insanının et ve süt ihtiyacının karşılanmasında önemli yeri olan yem bitkisi ekilişine de katkı sağlamaktır"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Metin Köksal yaptığı konuşmada, Samsun'daki çiftçilere destek olmayı hedeflediklerini belirterek, “İlimiz insanının et ve süt ihtiyacının karşılanmasında önemli yeri olan yem bitkisi ekilişine de katkı sağlamaktır. Özellikle son yıllarda öne çıkan et ve süt veriminin artırılması çalışmasına yerelden katkı sunmaktır. Bunun için de Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte yürütmüş olduğumuz bu çalışma ile hedefimiz ilkbahar dönemi için 6 bin dekar alanda 33 bin ton silajlık mısır üretimini gerçekleştirmektir. Hayvancılığın yüzde 70 oranında girdisini oluşturan yem konusunda üreticilerimize sağlamış olduğumuz bu katkının, üretimde verimliliğe ve karlılığına sağlayacağı katkının bilincindeyiz” ifadelerine yer verdi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ise konuşmasında, hayvancılıkta kullanılan yem bitkilerinin çiftçilere daha uygun maliyetle ulaştırılması için çalışmalar yapıldığını ifade etti. Doğan, “Bu projenin ilçede tarım ve hayvancılığa büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Hayvancılıkta giderlerin yüzde 70'i yem”

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, il genelinde 362 bin büyükbaş, 261 bin küçükbaş hayvanın mevcut olduğuna dikkat çekti. Sağlam, “1 milyon 260 bin ton gibi de yem ihtiyacımız var. Toplam 162 bin dekar mera alanları ve 682 bin dekar alanda yem bitkisi ekilişlerimizle 1 milyon tonun üzerinde bir üretimimiz var. Hayvancılığın giderlerinin yüzde 70‘inin yem olduğunu düşündüğüm için bu destekleri önemsiyorum. Bu nedenle başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ve ekibine, tüm il ve ilçe müdürlüklerinde çalışan personel arkadaşlarıma ve destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından silajlık mısır tohumlarının bulunduğu paketler çiftçilere dağıtıldı. Programa, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ve ilgililer de katıldı.