Samsun'da çilek üretimi yaygınlaşıyor

Samsun'da çilek üretimi, çiftçilere verilen fide ve örtü naylonu destekleriyle yaygınlaşıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaçam ilçesinde çiftçilere dağıtılan çilek fideleri, meyvelerini verdi.

Türkiye'nin verimli tarım ovalarına sahip Samsun'da sebze ve meyve üretimi artıyor. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile iş birliği yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kentte çilek yetiştiriciliğini yaygınlaştırıyor.

Tarımsal Üretimin Geliştirilip Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Alaçam ilçesinde 12 çiftçiye 60 bin çilek fidesi ve 720 kilo malç örtü naylonu dağıttı. Kızlan, Vicikler, Umutlu, Kapaklı, Gökçeboğaz ve Fatih mahallelerinde 12 dekar alana dikilen fideler meyvesini verdi. Toplanan çilekler için Türkmen Yaylası'ndaki Vicikler Mahallesi'nde hasat etkinliği düzenlendi.

Alaçam Kaymakamı Fikret Yaman, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ali Korkmaz, Alaçam Belediye Başkan Vekili Raif Vatan, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şenol Özcan, siyasi parti temsilcileri ile kurum ve kuruluşların teknik personelleri katıldı. Etkinlikle çiftçiler, kurulan stantlarda yetiştirdikleri çilekleri sergileyerek satışa sundu.

İlk yıl 15 ton alınacak çilek rekoltesinin, ikinci yıl 30 ton gerçekleşmesi bekleniyor.