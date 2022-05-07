Samsun'da çilek üretimi yaygınlaşıyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 150 bin çilek fidesi toprakla buluşacak.

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce hazırlanan "Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında 30 çiftçi projeden yararlanarak çilek bahçelerini hazırlamaya başladı. Proje kapsamında yaklaşık 150 bin fide toprakla buluşacak. Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında 15 mahallede çilek üretilecek.

Çilek üretimi hakkında bilgi veren İlçe Tarım ve Orman Müdürü Galip Baykal, “Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında projemize başvuran çiftçilerimize Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile birlikte proje kapsamında eğitim verilmesi planlandı. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün çiftçilerimizin kullanımı için projelendirdiği yastık ve malçlama makinesini de bu yıl ilk defa çiftçilerimize kullandırdık. Bu sayede çiftçilerimiz hem zamandan kazanmış oldu hem de modern tarım alet ve ekipman kullanımı ile ekim dikim maliyetlerini düşürmüş olduk. 2022 yılının çiftçilerimize bereket getirmesini dilerim" dedi.