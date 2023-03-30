Samsun'da çilek yetiştiriciliği gelişiyor

Samsun Kavak Tarım İlçe Müdürlüğü ve Kavak Yerel Eylem Grubu(YEG) ilçede çilek rekoltesinin artırılması amacıyla 'Çilek Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi'ne start verdi.

Kavak'ta yıllık 70 ton olan çilek veriminin 200 tona çıkartılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında bölgede üretim yapan çiftçilere çilek yetiştiriciliği eğitimi verildi. Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Konferans Salonunda verilen eğitime bölgede çilek üretimi yapan üreticiler katıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kavak YEG yaptığı müşterek çalışma ile Kavak ilçesinin iklim koşullarına uygun verimli bir ürün olan çilek bitkisinin yaygınlaştırılması ile çiftçinin daha çok kazanç sağlaması ve bölgenin farklı ürünlerde de öne çıkmasını hedefliyor.

Çilek Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında yürütülen destekler ile Kavak'ta çilek üretimini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten YEG Müdürü Ebru Akman, ”Kavak YEG olarak tarım ve hayvancılık alanında vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergin Taş ise "Çiftçilerimize dağıttığımız çilek fidesi Malç ve damlama sulama sistemi ile ellerini güçlendirmek istedik. İlçe tarım olarak ilçemizde yetişecek ilçemizin iklimine has ürünleri desteklemek amacıyla çiftçimizin her zaman yanındayız. Amacımız üretimin daha fazla artırılması. Bu destekleri, toprak analizleri ile tamamen bilimsel yöntemlerle yapıyoruz. Çiftçimize desteklerimiz devam edecek" diye konuştu.

Eğitim semineri sonunda çiftçilere çilek fideleri dağıtıldı.