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Samsun'da cinayet şüphelileri ile ilgili 9 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da bir kişinin silahla öldürülmesi olayının firari şüphelileri ile bağlantıları olduğu iddia edilen 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir kişinin silahla öldürülmesi olayının firari şüphelileri ile bağlantıları olduğu iddia edilen 9 kişi adliyeye sevk edildi.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde 31 Ekim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında tabancayla vurulan Yalçın Cerrah olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi kayıplara karıştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri firari şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam ederken, şüpheliler ile bağlantılı oldukları iddia edilen 10 kişiyi gözaltına aldı. 1 kişi korona virüs taşıdığı için ifadesi alınıp serbest bırakılırken, 9 kişi ise ifadelerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.


Öte yandan, daha önce de firari şüpheliler ile bağlantıları olduğu iddiasıyla 6 kişi gözaltına alınmış, 5 kişi savcıya ifade verdikten sonra, 1 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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