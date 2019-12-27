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Samsun'da cinayete 19 yıl 6 ay hapis

Samsun’da bir genci tabancayla vurarak öldürmekten yargılanan şahıs, 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da bir genci tabancayla vurarak öldürmekten yargılanan şahıs, 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde 2018 yılı Haziran ayında meydana gelen olayda 23 yaşındaki Engin Buğra A.'yı tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Alican K.'nin (24) yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında mahkeme, Alican K.'yı 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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