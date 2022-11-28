Samsun'da cip ile kamyonet çarpıştı: 1'i doktor 2 yaralı

Samsun'da cip ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 1'i doktor 2 kişi paralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yonca Semet yönetimindeki 55 BCV 75 plakalı cip ile Emre Kök yönetimindeki 55 ASK 09 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Cip daha sonra kaldırımdaki beton elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binasında görev yapan cip sürücüsü Dr. Yonca Semet ile kamyonet sürücüsü Emre Kök yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.