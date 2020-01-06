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Samsun'da cip ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Özdemir idaresindeki 55 AAK 660 plakalı cip ile Abdulkadir Torun'un kullandığı 55 ABE 921 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin diğer cipin üzerine çıktığı kazada araç sürücüsü Abdülkadir Torun yaralandı. Yaralı, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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