Samsun'da cip ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da cip ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen mevkisi Samsun-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Temel K. idaresindeki 06 MET 30 plakalı cip ile Yusuf U. yönetimindeki 55 AOT 62 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yusuf U. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir tırın kazaya sebep olduğu ileri sürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.