İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'da cip ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da cip ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da cip ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen mevkisi Samsun-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Temel K. idaresindeki 06 MET 30 plakalı cip ile Yusuf U. yönetimindeki 55 AOT 62 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yusuf U. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir tırın kazaya sebep olduğu ileri sürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.