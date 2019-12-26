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Samsun'da cip park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

Samsun’da yoldan çıkan cipin park halindeki araçlara çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da yoldan çıkan cipin park halindeki araçlara çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Piyade Er Erdoğan Dündar Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Olgun Kambay idaresindeki 48 LR 352 plakalı cip yağmurdan dolayı yolda kayarak park halindeki araçlara çarptı. Cipin çarpması sonucu 3 otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yaralanan sürücü Olgun Kambay, 112 acil ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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