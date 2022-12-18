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Samsun'da çocuklar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde konuşmak için otoparkta buluşan 15-16 yaşlarındaki çocuklar arasında çıkan kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde konuşmak için otoparkta buluşan 15-16 yaşlarındaki çocuklar arasında çıkan kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Olay, dün gece Kemalpaşa Mahallesi Hasan Aslan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.E.Ö. (16), konuşmak için E.E'yi (15) otoparka çağırdı. Otoparkta buluşan çocuklar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.E.Ö., E.E.'yi 6 yerinden bıçakladı. Olaya müdahale etmek isteyen E.E.'nin arkadaşı T.C.E. de koluna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. T.C.E. ayakta tedavisinin ardından taburcu edilirken, ağır yaralanan E.E. yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bıçaklı yaralama olayını gerçekleştiren K.E.Ö. ise Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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