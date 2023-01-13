Samsun'da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde 2 şahsın aracından çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde, Atakum ilçesinde elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki objeleri satmaya çalışan şüpheli 2 şahsın içinde bulunduğu araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 4 adet heykel, 4 adet hac sembollü obje, 2 adet sikke, 2 adet ok ucu, 1 adet madalyon, 10 adet çeşitli obje, 1 adet kama ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ise gözaltına alındı.