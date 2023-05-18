Samsun'da coşkulu 19 Mayıs yürüyüşü

Samsun'da hastane çalışanları, öğrenci ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi ile bir özel okul tarafından Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel yürüyüş düzenlendi. Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Türkiş mevkisinden başlayan yürüyüş Çobanlı İskelesi'nde son buldu. Öğrencilerden oluşan bando takımı yürüyüş boyunca çaldığı marşlarla coşkulu anlar yaşattı. Yürüyenler ise ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak bandoya eşlik etti.

Yürüyüş sonunda konuşma yapan Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Alparslan Tuhta, "Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir etkinlik düzenlemek istedik. Çok güzel bir katılım var. Coşku var. Her yıl bu etkinlikleri hastane olarak bir okul ile devam etmek için gayret göstereceğiz" dedi.

Hastanenin Meydan Şubesi Başhekimi Dr. Ahmet Mulis Korur ise "Bu sene bayramı yürüyüş etkinliğimiz ile kutladık. Sosyal sorumluluk projesi içerisinde her sene çeşitli okullarımız ile bu organizasyonlarımıza devam edeceğiz. 19 Mayıs, Milli Mücadele tarihinde çok önemlidir. Bunun bilinci ile gençlerimizle bir arada olmak çok mutluluk veriyor. Katılım da çok güzeldi" diye konuştu.