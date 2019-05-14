SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mimarlık Fakültesi akademisyenlerince hazırlanan “Samsun'da Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı Sergisi”nin açılışı gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışlarının 100. yıl etkinlikleri kapsamında yer alan serginin açılışında konuşan Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay, sergiyi hazırlama amaçlarının bir dönemin önemli yapı ve yerleşimleri sadece anılarda, hikayelerde değil, Samsun'un kent hafızasına katkıda bulunacak kalıcı bir belge oluşturmak olduğunu belirterek, “Dört aydır çalıştığımız bu sergi, düşündüğümden çok zor bir iş oldu. Fark edeceğiniz gibi bu sergi bir fotoğraf sergisi değildir. Samsun'da 1920'li yıllardan itibaren tasarlanıp inşa edilmiş binalar, anıtlar ve iskelelerle ilgili öz bilginin sunulduğu, araştırma ile görselleri birleştiren bir sergidir. İçeriği biraz daha geliştirilerek bir kitaba dönüştürülecektir” dedi.

Prof. Dr. Oktay'ın konuşmasının ardından katılımcılarla birlikte serginin açılış kurdelesi kesildi ve sergi gezildi. Serginin açılışına ayrıca, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Tomak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 40 eserin yer aldığı sergi 24 Mayıs'a kadar açık kalacak.