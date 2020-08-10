Samsun'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptıkları çalışma sonucu Irak uyruklu Z.T.H.H.'yı (49) yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Z.T.H.H.'ye ait dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.