Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 yabancı uyrukluya gözaltı

Samsun'da silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi daha gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabaha karşı saat 06.30 sıralarında yabancı uyruklu 2 şüpheliye yönelik 2 farklı adreste Özel Harekat ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri ile koordineli operasyon düzenledi. Yapılan eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu 2 DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Öte yandan, dün sabah da TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 4 DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Dün ve bu sabah düzenlenen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 6 DEAŞ şüphelisinin Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları devam ediyor.