İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Samsun’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alınarak savcılıkça sınır dışı edildi.

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alınarak savcılıkça sınır dışı edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla iltisaklı kurumlarla yapılan müşterek çalışmalarda Irak'ta bulundukları dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve Samsun'da oldukları tespit edilen Irak uyruklu 9 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 9 Irak uyruklu şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların üzerlerinde bulunan dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan ve ifadeleri alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakılmasına karar verilen DEAŞ şüphelileri gerekli idari sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.