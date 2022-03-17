İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'da DEAŞ operasyonunda mahkemeye çıkartılan bir kişiye adli kontrol

Samsun’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda yabancı uyruklu A.G.M.A.K.'yi gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan yabancı uyruklu DEAŞ şüphelisi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.G.M.A.K. yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.