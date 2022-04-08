Samsun'da DEAŞ şüphelisi 4 yabancıya ek süre

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si sınır dışı edilirken, 4 kişi ise adliyeye sevk edilerek gözaltı süreleri 4 gün uzatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gecen salı sabahı İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda Irak ve Suriye'de bulundukları dönemlerde DEAŞ içinde yer aldıkları ileri sürülen yabancı uyruklu 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu. 2 kişi TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından serbest bırakılıp sınır dışı edilmek üzere işlemler başlatılırken, 4 DEAŞ şüphelisi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 4 kişinin gözaltı süreleri 4 gün daha uzatılarak sorgulanmaları için yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor.