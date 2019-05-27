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Samsun'da DEAŞ şüphelisi 8 Iraklı serbest

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 8 şüpheliden 5’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 8’i mahkemece serbest bırakıldı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 8 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i mahkemece serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 11 gün önce Canik ilçesinin Belediyeevleri Mahallesi'nde 2, İlkadım ilçesinin Fatih, Çiftlik, Unkapanı, Fevzi Çakmak, Liman, Zeytinlik ve Reşadiye Mahallelerinde ise 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce 1 kişi mahkemece sağlık sorunlarından dolayı adli kontrol şartıyla serbest bırakırken yaşı 18'den küçük 1 şüpheli ise savcıya ifade verdikten sonra, 7 DEAŞ şüphelisi de savcının talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.


11 gündür gözaltında bulunan 8 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren DEAŞ şüphelisi 8 kişiden 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere hepsi serbest bırakıldı.

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