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Samsun'da DEAŞ'dan gözaltına alınan kadına adli kontrol

Samsun’da DEAŞ terör örgütü ile ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da DEAŞ terör örgütü ile ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cuma sabahı DEAŞ terör örgütüyle ilgili düzenlediği operasyonda Irak uyruklu L.S.M. adlı kadını gözaltına aldı. Sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen L.S.M. nöbetçi mahkemeye ifade verdikten sonra yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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