Samsun'da DEAŞ'tan 1 Iraklı daha tutuklandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 1 kişi tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 25 adrese baskın düzenlemişti. Baskında 23 Iraklı ve 1 Suriyeli gözaltına alınmıştı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden geçen hafta adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklanmış, 14 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Irak uyruklu 5 şüpheli daha Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren bir kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 4 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.