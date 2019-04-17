İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Samsun'da DEAŞ'tan 1 Iraklı daha tutuklandı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 1 şahıs mahkemece tutuklandı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 1 şahıs mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri 11 Nisan'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptıkları operasyonda Irak uyruklu Ebu A.Y. R.S.A.H.'yı yakalayarak gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan Iraklı şahıs bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ebu A.Y. R.S.A.H. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.


Aynı tarihte gözaltına alınan 2 Iraklının sorgusu devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.