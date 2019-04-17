Samsun'da DEAŞ'tan 1 Iraklı daha tutuklandı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 1 şahıs mahkemece tutuklandı.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 1 şahıs mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri 11 Nisan'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptıkları operasyonda Irak uyruklu Ebu A.Y. R.S.A.H.'yı yakalayarak gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan Iraklı şahıs bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ebu A.Y. R.S.A.H. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Aynı tarihte gözaltına alınan 2 Iraklının sorgusu devam ediyor.