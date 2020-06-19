Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespitine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamasında İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda Irak'ta bulundukları dönemlerde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve Samsun'da ikametleri bulunan Irak uyruklu 10 şahsa yönelik bir hafta önce eş zamanlı operasyon düzenleyerek şüpheli şahısları gözaltına aldı. 8 kişi işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, sorgusu tamamlanan M.A.M.M adlı Iraklı uyruklu genç, Samsun Adliyesine sevk edildi.

1 kişinin ise TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.