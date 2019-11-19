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Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişiye adli kontrol

Samsun’da terör örgütü DEAŞ şüphelisi 1 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi 1 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir eve yaptıkları operasyonda DEAŞ şüpheli olarak B.Y. adlı Türk vatandaşını gözaltına aldı. Özel bir hastanede çalıştığı öğrenilen B.Y., TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.Y. mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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